Juli was met voorsprong de heetste maand ooit gemeten in de wereld

Hoewel we in Nederland afgelopen maand te maken hadden met regen en koelere temperaturen, was juli over de hele wereld gemeten de heetste maand ooit. Dat meldt het EU-programma Copernicus.

De vorige recordmaand was juli 2019. De juli van dit jaar was gemiddeld 0,33 graad warmer. Juli was ook 0,72 graad warmer dan het gemiddelde voor die maand tussen 1991 en 2020.

In verschillende landen was het in juli extreem heet. Bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, maar ook in Zuid-Europa. Daar werden temperaturen tot boven de 45 graden gemeten. Landen als Portugal, Italië, Griekenland en Spanje hebben nog altijd te maken met hittegolven. In Spanje wordt het de komende dagen weer erg heet. Verschillende provincies in Andalusië (zuiden), Castilla-La Mancha (midden) en Extremadura (westen) kregen code oranje mee, met temperaturen die deze week zullen oplopen tot 43 graden Celsius.

In de Amerikaanse stad Phoenix kwam de temperatuur dertig dagen lang elke dag boven de 43 graden uit. ‘Maar ook in Zuid-Amerika en op Antarctica werden temperaturen gemeten die ver boven het gemiddelde lagen’, meldt Copernicus.

Derde plek

Als het gaat om de heetste jaren ooit gemeten, staat 2023 voorlopig op een derde plek, na 2016 en 2020. Maar de verwachting is dat 2023 later dit jaar alsnog bovenaan het lijstje kan komen te staan. Als gevolg van het natuurverschijnsel El Niño, dat leidt tot een opwarming van de Stille Oceaan, worden de komende maanden warmere temperaturen verwacht dan in de tweede helft van 2016 en 2020.

Er is ook sprake van andersoortig extreem weer, bijvoorbeeld met veel regenval. Zo had Scandinavië te maken met storm Hans en houdt het slechte weer daar nog dagen aan. Zweden en Noorwegen hebben code rood afgegeven, het zwaarste waarschuwingsniveau, omdat de landen mogelijk te maken krijgen met de zwaarste regenval in tientallen jaren.

Ondertussen werd zondag in Nederland de koudste 6 augustus ooit gemeten met een maximumtemperatuur in De Bilt van 15,8 graden. Het oude record stond op 15,9 graden en dateerde uit 1941.

Eerder dit jaar werd juni ook al de heetste juni ooit gemeten in de wereld. Die was toen ongeveer 0,5 graad warmer dan de gemiddelde temperatuur voor die maand tussen 1991 en 2020.

Zeewater

Ook het zeewater was in juli warmer dan ooit. De Europese klimaatdienst Copernicus signaleert dat de temperatuur van het zeeoppervlak het hoogst was in de Noord-Atlantische Oceaan, en dan met name het deel van de oceaan dicht bij Europa.

De wereldwijde gemiddelde oceaantemperatuur lag ruim een halve graad boven wat gemiddeld was tussen 1991 en 2020. De Noord-Atlantische Oceaan was gemiddeld 1,05 graad warmer. ,,Deze hitterecords hebben ernstige gevolgen voor mensen en de planeet. Beiden worden blootgesteld aan steeds intensere extreme gebeurtenissen die vaker voorkomen”, zegt adjunct-directeur Samantha Burgess van Copernicus.

Naast de hitterecords is er ook minder zee-ijs dan ooit in het Antarctisch gebied. Dat terwijl het daar juist winter is. Er ligt bovendien iets minder zee-ijs in het noordpoolgebied, maar bij lange na niet zo weinig als in juli 2020, toen het laatste record behaald werd.