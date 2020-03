Julie (16) is jongste slachtoffer corona in Frankrijk: ‘Het begon met een hoestje’

De moeder kwam om 01.00 uur ’s nachts aan en toen was het al te laat. Julie was overleden. Haar zus Manon: ,,Haar longen hadden het begeven. De artsen hebben gedaan wat ze konden.’’ Moeder Sabine: ,,Ze zag er grijs uit.’’



De artsen moesten daarna een vast protocol volgen. Sabine mocht maar heel even bij haar dochter blijven. De kleding en de spullen van haar dochter moest ze achterlaten: die werden door het ziekenhuis verbrand wegens besmettingsgevaar. Sabine kreeg alleen een kettinkje en een armbandje van haar dochter mee.



,,Het was verschrikkelijk’’, aldus Manon tegenover dagblad Le Parisien. ,,We mochten haar maar even zien en daarna moest alles heel snel geregeld worden vanwege het virus. Dat had wel iets menselijker gekund.’’