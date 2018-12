Juncker haalt uit naar EU-leiders: ‘Hemeltergend hypocriet’

Vliegver­keer Hannover stilgelegd nadat gedrogeer­de automobi­list door hek breekt

29 december Het vliegverkeer op de luchthaven van het Duitse Hannover is vandaag stilgelegd nadat een man die onder invloed was van alcohol en drugs met een auto het platform op was gereden. Volgens Duitse media zou de man hebben geprobeerd achter een vliegtuig aan te rijden dat net was geland. Hij reed in een auto met Pools kenteken. Zijn motief is niet bekend maar de politie heeft geen aanwijzingen dat het iets met terreur te maken heeft.