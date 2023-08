Juntaleider Niger kondigt overgangsperiode van drie jaar aan na staatsgreep

22 jaar cel voor vrouw die Trump brief met gif stuurde

De Frans-Canadese vrouw die de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump een brief stuurde met het dodelijke gif ricine is veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna 22 jaar. De 55-jarige Pascale Ferrier bekende in januari de wet die het bezit of gebruik van biologische wapens verbiedt te hebben overtreden.