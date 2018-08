Jurist Trump sprak dertig uur met aanklager Mueller

Donald F. McGahn deed dit vrijwillig en met medeweten van de president. Volgens de krant New York Times (NYT) heeft McGahn informatie verschaft aan het team van Mueller over ,,mogelijke belemmering van rechtsgang'' door het Witte Huis. De jurist heeft ook informatie gegeven over de gang van zaken rond het ontslag van toenmalig FBI-baas James Comey .

Hoewel Trump van de gesprekken afwist, is niet bekend hoe de president denkt over de bereidheid van zijn topjurist om zo uitgebreid met Mueller te spreken. De New York Times meldt echter dat McGahn zich zorgen maakte over zijn groeiende aanwezigheid in het onderzoek en begon te vermoeden dat de president hem erin luisde om de val te nemen voor elke vermeende obstructie van gerechtigheid.