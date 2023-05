Jury acht Trump schuldig aan aanranding en belasteren van schrijfster: ‘Het is een schande’

Een federale jury in New York acht Donald Trump (76) schuldig aan seksueel misbruik van schrijfster E. Jean Carroll (79), in het voorjaar van 1996 in een paskamer van een luxe warenhuis. Hij maakte zich ook schuldig aan smaad, luidde het zojuist in de civiele zaak tegen de voormalige president.

Trump moet bijna drie miljoen dollar schadevergoeding betalen aan Carroll voor het belasteren van de schrijfster en nog eens twee miljoen voor het betasten, wat het totaal op 5 miljoen dollar brengt(ruim 4,5 miljoen euro). De miljonair en voormalig president noemt het oordeel in een eerste reactie ‘een schande’.

De 79-jarige Carroll beschuldigde Trump van mishandeling en beweerde dat zijn gedrag als zedendelict bestempeld kon worden omdat het verkrachting, c.q. aanranding of gedwongen aanraking was in de paskamer van warenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. Hoewel de jury verkrachting niet bewezen achtte, vonden de burgers wel dat Trump zich had schuldig gemaakt aan seksueel misbruik. Daardoor had ze recht op een schadevergoeding.

Voordat hij de jury ontsloeg, liet rechter Lewis Kaplan hen weten dat ze zich nu publiekelijk mogen identificeren, als ze dat willen, maar hij adviseerde ze dat niet te doen.

“Mijn advies aan jullie is om jezelf niet te identificeren. Nu niet en voor een lange tijd niet”, zei Kaplan.

Donald Trump ontkende in een op video opgenomen verklaring onder ede dat hij de schrijfster E. Jean Carroll heeft verkracht. De verklaring werd vorige week in de rechtbank aan de jury vertoond tijdens het proces dat de schrijfster aanspande tegen de Amerikaanse oud-president. ,,Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal”, zei Trump in de verklaring. ,,Het is gewoon verzonnen.”

De verklaring werd al in oktober vorig jaar opgenomen in aanwezigheid van Carrolls advocaten, maar de inhoud was tot woensdag geheim. Ook na de vertoning in de rechtbank zijn de beelden niet vrijgegeven, maar delen van de tekst zijn opgenomen in de openbare processtukken. Trump heeft de beschuldigingen van Carroll al eerder als ‘leugens’ afgedaan. Hij weigert om in persona in de rechtszaal te getuigen en woont ook de zittingen niet bij.

