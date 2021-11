Justitie VS vecht beperkende kieswet Texas aan

De Texaanse wet beperkt onder meer de mogelijkheden om per post te stemmen en om iemand te helpen bij het uitbrengen van de stem. Ook maakt ze een einde aan drive-in stemmen en aan stembureaus die 24 uur open zijn. Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van vorig jaar werden deze twee innovaties doorgevoerd in het grootstedelijke gebied van Houston, waar veel mensen van kleur wonen. De maatregelen zouden medeverantwoordelijk zijn geweest voor de recordopkomst in het gebied.