'Kabelbaanjongen' terug naar Italië na getouwtrek nabestaanden

De hoogste rechter in Israël had eerder deze week bepaald dat Eitan Biran terug moest naar zijn voogd in Italië. Hij raakte in mei gewond bij een kabelbaanongeval waarbij de overige veertien personen in de gondel te pletter vielen, onder wie zijn ouders en broertje. De jongen, die in Israël werd geboren maar als baby al naar Italië verhuisde, werd na zijn herstel ondergebracht bij een tante van vaders kant.