Kabinet neemt bestuur Sint-Eustatius over

Privédetective: Dood Ivana Smit was geen ongeluk

4 februari De dood van model Ivana Smit (18) in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur was ,,zeker geen tragisch ongeval''. Dat is de conclusie van privédetective Mark Williams-Thomas na eigen onderzoek in opdracht van de nabestaanden van het Limburgse model.