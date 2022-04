Kadyrov, de ‘babydraak van het Kremlin’, draagt Prada

Verdachte opgepakt voor vergifti­ging zeven studenten Duitse universi­teit

De Duitse politie heeft zeven maanden na de vergiftiging van zeven studenten van de technische universiteit van Darmstadt een verdachte opgepakt. Een 32-jarige vrouw uit Mainz wordt verdacht van poging tot moord. Dat melden het openbaar ministerie in Darmstadt en het hoofdbureau van de politie in het zuiden van Hessen in een gezamenlijk persbericht.

