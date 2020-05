Kamer schuift bezwaar kabinet opzij en eist toch Poch-memo op

Grapperhaus liet donderdag weten dat hij niet van plan is de deels al uitgelekte stukken over de Nederlands-Argentijnse piloot met de Kamer te delen. De commissie die onderzoekt of Nederland Poch in handen van Argentinië heeft gespeeld en daarbij over de schreef is gegaan, zou de documenten voor de duur van het onderzoek voor zichzelf willen houden.