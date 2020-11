Kamp van golfende Trump: ‘Belachelijk dat tv-zenders winnaar bepalen’

Donald Trump kondigt in een eerste reactie aan dat de verkiezing nog lang niet over is. ‘We weten allemaal waarom Joe Biden zich haast om zichzelf ten onrechte als winnaar neer te zetten, en waarom de media zo hard hun best doen om hem te helpen. Ze willen niet dat de waarheid naar buiten komt.’

Trump claimt de laatste dagen bij herhaling - zonder bewijs te leveren - dat Biden de verkiezing heeft gestolen. Vanaf maandag gaat hij de verkiezingsuitslag in de rechtbank aanvechten, kondigt de verliezende kandidaat aan in een verklaring.

Tekst loopt door onder de tweet

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Donald Trump is vandaag gaan golfen. Op een foto is te zien dat een stoet auto's vanochtend (lokale tijd) het complex in Sterling, Virginia op rijdt. Bij de ingang van de golfbaan staan supporters van Joe Biden met vlaggen te zwaaien. Later doken er beelden van een golfende president op.

Op hetzelfde moment hielden zijn medestanders, onder leiding van advocaat Rudy Giuliani, een persconferentie in Philadelphia. Die bevestigde dat de overwinning van Biden niet geaccepteerd wordt door Trump.

Ook voer Giuliani uit tegen de media. ,,Wow! Alle zenders,” zei de voormalig openbaar aanklager nadat Amerikaanse media Biden tot winnaar uitriepen. ,,We vergeten de wet - rechters tellen niet! Alle zenders! Alle zenders! Doe niet zo belachelijk. Zenders beslissen verkiezingen niet, rechtbanken doen dat.”

Volledig scherm Rudy Giuliani, advocaat van Trump © EPA

Traditie

In de VS is het traditie dat de belangrijke tv-zenders de winnaar aanwijzen. Persbureau AP doet het sinds 1848. Er is geen federaal instituut dat de stemmen centraal telt.

De claims van het kamp-Trump over het ‘stelen’ van de verkiezingen door Biden worden breed veroordeeld als leugens. Giuliani claimde op zijn persconferentie dat er sprake is van ‘corruptie’ bij het tellen van de stemmen in Pennsylvania. Ook daarvoor is geen enkel bewijs, stellen Amerikaanse media.

Eerder vandaag meldde de Federale Verkiezingscommissie (FEC) dat de verkiezingen bijna vlekkeloos zijn verlopen. Er zijn heel weinig klachten binnengekomen en er is geen enkel bewijs dat er is gefraudeerd, zei FEC-voorzitter Ellen Weintraub zaterdag tegen CNN.

Volledig scherm Trump op de golfbaan. © AP

Ziel van Amerika

‘Ik ben vereerd dat u mij hebt uitgekozen ons grote land te leiden’, schrijft de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden op Twitter. ‘Het werk dat ons wacht zal zwaar zijn, maar ik beloof: ik zal een president voor alle Amerikanen zijn - of ze voor me gestemd hebben of niet.’

Tekst loopt door onder de tweet

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Kamala Harris, running mate van Biden en dus de nieuwe vice-president, heeft ook gereageerd. ,,Deze verkiezing is zoveel meer dan Joe Biden of ik. Het gaat om de ziel van Amerika en onze bereidwilligheid om ervoor te vechten. We hebben veel werk te verzetten. Laten we beginnen.’’

Ex-presidenten Barack Obama en Bill Clinton hebben hun gelukswensen gedeeld op Twitter. ,,Amerika heeft gesproken en democratie heeft gewonnen”, zegt Clinton. Volgens Obama wachten Biden en Harris buitengewone uitdagingen, die nooit eerder vertoond zijn. ,,Een woekerende pandemie, een ongelijke economie en rechtssysteem, een democratie in gevaar en een klimaat in problemen.”

Diep en bitter verdeeld

Joe Biden zal zich als president inzetten voor alle Amerikanen, of die nu voor hem gestemd hebben of niet, zegt Obama. ,,Daarom moedig ik iedere Amerikaan aan om hem een kans te geven en hem te steunen. De verkiezingsresultaten laten zien dat ons land diep en bitter verdeeld blijft.”

Volgens Obama zal het hele land zich moeten inzetten om hier een einde aan te maken. “Iedereen moet uit zijn comfortzone stappen, naar anderen luisteren, de temperatuur verlagen en gemeenschappelijke grond te vinden waarmee we verder kunnen.”

Volgens Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, ‘markeert de zege van Biden het begin van een nieuwe dag van hoop’.

Volledig scherm Joe Biden © AFP

Jeb Bush, Replubikein, voormalig gouverneur van Florida én prominent lid van de familie Bush, feliciteert Biden ook. ,,Het is tijd om diepe wonden te helen. Velen rekenen op je om leiding te geven.”

Cindy McCain, weduwe van ex-presidentskandidaat John McCain, een Republikein die bij leven frontaal botste met Trump, zegt dat het tijd is om de politiek achter te laten en verder te bouwen aan een sterker Amerika. ,,Ik weet dat Joe het land zal verenigen richting een beter land.”

Mitt Romney, voormalig Republikeins presidentskandidaat biedt mede namens zijn vrouw Ann zijn felicitaties aan. ,,We kennen Biden en Harris als mensen van goede wil en een vriendelijk karakter. We bidden dat God hen mag zegenen in de dagen en jaren die komen.”

Bekijk onze video's over de Amerikaanse verkiezingen in onderstaande playlist: