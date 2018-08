Kan dit ook in ons land gebeuren?

Oostenrijk wijst asielaan­vraag Afghaan af 'omdat hij onmogelijk homo kan zijn'

7:43 Een 18-jarige man was zijn thuisland Afghanistan ontvlucht om in Oostenrijk asiel aan te vragen. In Afghanistan wordt hij op grond van zijn seksuele geaardheid namelijk vervolgd, aldus de man. Zijn aanvraag is echter afgewezen op basis van aannames en clichés over homoseksualiteit, meldt het Weense weekblad Falter.