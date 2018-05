Mogelijk afzettingsprocedure tegen president Italië

In een televisietoespraak zei Mattarella dat Savona Italië mogelijk uit de euro zou hebben geduwd. De president liet weten dat hij alternatieven voor de post van minister van Economie had geopperd, maar dat hij bot ving bij M5S en de Lega.

M5S-voorman Luigi Di Maio noemde het afwijzen van Savona 'onacceptabel'. ,,Italië heeft een groot probleem en dat wordt democratie genoemd'', zei Di Maio. Volgens de M5S-leider kunnen in Italië mensen die veroordeeld zijn voor belastingfraude of verdacht zijn van corruptie minister worden, maar 'kan je geen minister van Economie worden als je kritiek op Europa hebt geleverd'.



Di Maio vindt dat een afzettingsprocedure tegen Mattarella zou moeten worden begonnen. Hij vindt dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan verraad van de grondwet, omdat hij niet akkoord ging met de kandidatuur van euroscepticus Paolo Savona voor minister van Economie. ,,We waren een paar stappen verwijderd van de vorming van een regering, en we zijn tegengehouden omdat er in ons kabinet een minister was die de EU bekritiseerde'', zei Di Maio tegen de televisiezender RAI.