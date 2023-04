Kans voor wie zoekt naar rust: onbewoond eiland in Schotland te koop voor 170.000 euro

Deze week al 39 graden in Spanje, ‘nog nooit gebeurd in april’

Spanje wacht een week met ‘zeer extreme en zeer abnormale hitte'. De temperaturen lopen in het hele land op tot boven de dertig graden en kunnen in Zuid-Spanje zelfs oplopen tot 39 graden. Het is ‘misschien wel de meest warme periode in april’ sinds de data worden bijgehouden, meldt het Spaanse meteorologisch instituut (Aemet).