Kanselierskandidaat Duitse Groenen krijgt beveiliging, mikpunt van haat omdat ze vrouw is

Ze is nog maar net kandidaat voor het bondskanselierschap maar nu al krijgt Annalena Baerbock (40) van de Duitse Groenen zoveel haatberichten dat persoonsbeveiliging nodig is. In de online aanvallen staat haar vrouw-zijn centraal. Hetzelfde gebeurde bij het aantreden van Angela Merkel als kanselier, melden Duitse media.

Delen per e-mail

Sinds wanneer Annalena Baerbock beveiliging krijgt, is niet bekend. In de media wordt gesproken van ‘sinds kort’. De politica, sinds 2018 co-voorzitter van Bundnis 90/Die Grünen, werd op 19 april verkozen tot kanselierskandidaat. Dat gebeurde bewust omdat ze dan de enige vrouw zou zijn van de drie kandidaten voor Merkels opvolging en daarmee mogelijk meer kans heeft, zei de andere kanshebber en co-voorzitter Robert Habeck na afloop.

Lees ook PREMIUM Het huidige succes van de Duitse Groenen komt vooral door deze vrouw

Baerbocks kandidaatschap legt de Groenen geen windeieren. De partij staat in de wekelijkse peilingen voor de verkiezingen, eind september, bovenaan met een paar procenten meer dan de Union van Merkels CDU en de CSU. Wellicht daarom de vele haatberichten aan het adres van de kanselierskandidate. De afgelopen twee weken deed de partijcentrale al vijftien meldingen op basis van de Duitse ‘Facebook-wet’, die nepnieuws en onrust op sociale media moet tegengaan. ,,Zodra dingen strafrechtelijk relevant lijken te zijn, doen we ook aangifte’’, zegt woordvoerster Nicola Kabel. ,,Niet alles heeft automatisch een vrouwonvriendelijke component maar het wordt in veel gevallen toegevoegd.’’

De bedreigingen, beledigingen en laster zijn volgens haar niet nieuw. ,,Annalena Baerbock wordt al heel lang online aangevallen. Na haar nominatie voor het kandidaatschap kregen nepcitaten en -foto’s een flinke boost. Het begon al in de eerste paar dagen.’’ Het meest recent zijn vermeende naaktfoto’s van de kanselierskandidate, waarop in werkelijkheid een Russisch model te zien is. Veel aanvallen zijn volgens deskundigen het werk van rechtse groeperingen, soms ondersteund door Rusland.

Mannelijk domein

Sinds duidelijk werd dat Annalena Baerbock kanselier zou kunnen worden, is volgens journalist en politiek adviseur Susanne Kaiser sprake van ‘een stortvloed van haat’ tegen haar. ,,Dit is geen toeval, maar de typische behandeling van een vrouw die zich als politica met macht en invloed bewezen heeft in een mannelijk domein’’, zegt ze tegen RedaktionsNetzwerk Deutschland. Kaiser schreef het boek ‘Politieke mannelijkheid. Hoe Incels (involuntary celibates oftewel onvrijwillig seksloos, red.), fundamentalisten en autoritairen mobiliseren voor het patriarchaat'.

Het doel van de aanvallen op Baerbock is volgens de schrijfster de politica uit de publiciteit verdringen door haar te reduceren tot haar vrouw-zijn. Daarbij benadrukken haar tegenstanders waar een vrouw volgens hen thuishoort: bij haar gezin, tussen vier muren en in bed. ,,Deze goed georganiseerde haat is een relatief nieuw fenomeen. Het treft alle vrouwen die iets bereiken van wie velen blijkbaar denken dat ze geen recht hebben op macht, autoriteit en invloed’’, zegt Kaiser.

Dezelfde reflexen waren volgens haar al waar te nemen bij het aantreden van Angela Merkel als bondskanselier, in 2005. Merkel is een van de meest gehate vrouwen ter wereld en staat bovenaan de dodenlijsten van rechtse terroristen zoals de dader van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch, in maart 2019.

Angela Merkel gaf ook dit jaar de jaarlijkse 5mei-lezing: