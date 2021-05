Kapitein omstreden migrantenschip niet vervolgd voor doorbreken zeeblokkade Lampedusa

De Duitse kapitein van het migrantenschip Sea-Watch 3 hoeft niet terecht te staan voor illegaal aanmeren in Italië. Dat heeft een rechtbank geoordeeld. Het schip arriveerde in juni 2019 ondanks een zeeblokkade met 41 Afrikaanse migranten aan boord op het eiland Lampedusa.

Carola Rackete werd kort na het aanmeren aangehouden, maar werd daarna in het lopende onderzoek vrijgelaten. De rechtbank stelt dat het negeren van de zeeblokkade erop gericht was de levens van migranten te redden die al langer dan twee weken gestrand waren op zee.

De gebeurtenissen vonden plaats op een moment waarop Sea-Watch, een organisatie die bootmigranten op de Middellandse Zee helpt, worstelde met de strenge maatregelen die de toenmalige Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini had ingevoerd. Hij probeerde de komst van illegale migranten tegen te houden door particuliere reddingsboten uit de havens te weren.

Mensensmokkel

Het schip Sea-Watch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart, lag al een tijd uit de kust van het Italiaanse eiland, maar mocht van de autoriteiten niet in Italiaanse wateren komen. De VVD in de Tweede Kamer riep op bemanningsleden die zonder toestemming op zee mensen uit gammele bootjes oppikken, te vervolgen voor het faciliteren van mensensmokkel.

Volledig scherm De 31-jarige kapitein Carola Rackete stapt van een politieboot. © REUTERS

De liberalen wilden dat bemanningsleden van reddingsboten die onder de Nederlandse vlag varen een straf kunnen krijgen van maximaal vier jaar cel of een boete van maximaal 83.000 euro. Bovendien moeten de opdrachtgevers die zonder toestemming dergelijke ‘reddingsacties’ uitvoeren naar Italiaans voorbeeld een boete krijgen, stelt de partij. Een Kamermeerderheid steunde dat voorstel.

Kapitein Rackete zei eerder het risico van een celstraf te willen nemen. ,,Ik weet dat het riskant is, maar de mensen aan boord zijn uitgeput. Ik ben bereid om de gevangenis in te gaan als iemand mij wil aanklagen. Ik zal mezelf verdedigen want ik deed het juiste.”

Piraat

Rackete en de leider van anti-migrantenpartij Lega kwamen herhaaldelijk met elkaar in botsing nadat de kapitein de Italiaanse zeeblokkade had genegeerd. De Duitse, die bij het aanmeren een boot van de kustwacht ramde, startte een lasterzaak tegen de politicus, nadat hij haar op sociale media onder meer een ‘piraat’ had genoemd. Deze zaak loopt nog.

Salvini staat in september terecht voor zijn besluit uit 2019 om meer dan honderd migranten te weren uit Italië. De migranten waren gestrand op een boot op zee totdat aanklagers het schip van een Spaanse actiegroep in beslag lieten nemen en de opvarenden in veiligheid brachten. Bij een veroordeling kan hij een celstraf van maximaal vijftien jaar krijgen.

Volledig scherm Migranten die door Sea-Watch 3 uit gammele bootjes gered zijn. © via REUTERS

