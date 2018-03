Karen ligt twee jaar na aanslagen Brussel nog steeds in het ziekenhuis

In de steek gelaten door politiek

,,Over het algemeen ben ik stabiel, maar ik heb nog altijd een infectie in mijn bot. Dat is de grootste reden dat ik nog in het ziekenhuis lig. Ik heb ook enkele verwondingen waar ik de rest van mijn leven moet mee leren leven. Gehoorverlies, tinnitus, mijn maag is weg en mijn hele linkerbeen is ontploft door de bom. Een stuk van mijn heup is weg.''



Karen voelt zich in de steek gelaten door de overheid. ,,Niemand van de overheid of de politiek heeft mij in die twee jaar een bezoekje gebracht. De premier is wel gekomen, maar pas nadat ik hem zelf heb uitgenodigd.''