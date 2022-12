Kees is boer in Oekraïne: ‘Toen de Russen net waren binnengevallen, was het paniek’

‘Klein kerstwon­der’: gewonde man gered na 5 dagen overleven in Duits bos

Hij kon niet meer lopen en werd eigenlijk bij toeval gevonden: een 40-jarige man uit de regio bij Freiburg is op de dag voor kerst gered uit het Zwarte Woud in Duitsland, nadat hij vijf dagen vermist was. Hij bleek gewond, maar heeft zichzelf al die tijd in leven gehouden.

8:43