Keiharde en eerst zo gevierde Scorpion-brigade van Memphis opgeheven na dood van Tyre Nichols

met video Archeolo­gen vinden mogelijk oudste mummie tot nu toe in Egypte

Archeologen hebben in de buurt van de Egyptische hoofdstad Caïro een mummie ontdekt die waarschijnlijk zo’n 4300 jaar oud is. Het zou de oudste en meest complete mummie zijn die tot nu toe in Egypte is gevonden, aldus Zahi Hawass, hoofd van het archeologische team en voormalig Egyptisch minister van Oudheden.

26 januari