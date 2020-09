Ken jij de Jerusalema Challenge al? Dansen op gospel biedt lol en troost in pandemie

Wat hebben ze gemeen: personeel van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, verplegers in Zweden, olifanten in Zimbabwe en Ronaldo? Allemaal heupwiegen ze op Jerusalema. De Zuid-Afrikaanse gospelbeat werd een jaar geleden online gezet door de Zuid-Afrikaanse dj en producer Master KG (24). Inmiddels wordt het lied wereldwijd omarmd door veel zorgmedewerkers die troost en lol zoeken in de coronapandemie.

Toen de in Limpopo (de meest noordelijke Zuid-Afrikaanse provincie) geboren Kgaogelo Moagi (artiestennaam: Master KG) het nummer in 2019 uitbracht, kon hij niet vermoeden dat het zo zou aanslaan, ook al had hij wel eerder (kleinere) hits gescoord. Laat staan dat hij de componist zou worden van een soort coronahymne voor de wereld.

Volledig scherm © videostill

KG nam het deuntje op in augustus 2019, zette het online en kreeg wat positieve reacties. Hij belde zijn 'zuster', zangeres Noncebo Zikode en vroeg of ze het nummer samen konden verbeteren. Dat gebeurde, en hoe. Inmiddels heeft KG 1,2 miljoen volgers op Spotify, is de video 125 miljoen keer bekeken op YouTube, staat het nummer in de Amerikaanse Billboards, op 1 in de Britse Afrobeat-hitlijst en is het wereldwijd het meest gedownloade nummer.

Volledig scherm © Catharina Ziekenhuis

Mijn thuis

Een gospel met Zoeloe-tekst gaat de wereld rond en iedereen zingt mee. Jerusalema ikhaya lami, Ngilondoloze, Uhambe nami, Zungangishiyi lana... Dat betekent zoveel als 'Jeruzalem, mijn thuis, red me en ga met me mee, laat me hier niet achter'. De boodschap: Jeruzalem is een stad voor alle religies die troost biedt aan alle mensen.

Volgens Zuid-Afrikaanse muziekrecensenten is dit de succesvolste Zuid-Afrikaanse song ooit en dan vooral dankzij de powerstem van Noncebo. ,,Dit is een lied in de stijl van Limpopo. Het is verbazingwekkend te zien hoe mensen in heel de wereld hier op dansen. Kinderen met grootouders. Soms grijpen de emoties me aan als ik zie wat het teweegbrengt", zei de best timide Masker KG onlangs in een interview op de Zuid-Afrikaanse tv. ,,Ik wist niet dat dit een gospel was, maar dat geeft niet. Ik voel me gezegend dat ik dit mag doen", zei zangeres Noncebo.

Volledig scherm © Curaçao Medical Center

Meedansen

De relatie met zorgwerkers zou zijn gelegd toen Zuid-Afrikaanse artsen en verpleegkundigen ontspanning zochten temidden van de corona-ellende. Zuid-Afrika is zwaar getroffen door het virus, met 650.000 besmettingen en bijna 17.000 doden.

Over de hele wereld hebben beroemdheden, studenten, bouwvakkers en gezondheidswerkers inmiddels hun video's waarin ze meedansen in de #JerusalemaChallenge, onder wie voetballer Ronaldo. En ook de Zuid-Afrikaanse minister van Financiën Tito Mboweni deed thuis in de keuken mee met de hype, al vonden sommigen dat hij niet echt soepel was in de heupen. Inmiddels zijn er vele variaties, bijvoorbeeld dansen met een bord eten in je hand. 'Het gaat erom optimistisch te blijven tijdens de coronaviruspandemie', schreef een Zuid-Afrikaanse recensent.

Volledig scherm © Nelson Mandela Academic Hospital

Eigenlijk werd het nummer verbeterd door jongens uit Angola die de pasjes aanstekelijk leuk maakten. ,,De dans is oorspronkelijk Zuid-Afrikaans maar die uitvoering uit Angola is mijn favoriet, omdat die viral ging, waardoor de wereld werd uitgedaagd", zegt KG.

In een interview, twee jaar geleden, werd de dj gevraagd waar hij van droomde. ,,Dat de hele wereld het merk Master KG kent", zei hij. In de studio werd gelachen. Heel de wereld kent hem nu. Zijn lied bestaat inmiddels al in verschillende talen.