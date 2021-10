Keniaanse justitie wil buitenlandse hulp inroepen bij ophelderen moord op Tob Cohen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Kenia is van plan om buitenlandse onderzoekers te betrekken bij het onderzoek naar de moord op de Nederlandse zakenman Tob Cohen. Dat melden Keniaanse media.

Ze baseren zich op een brief van de grote baas van het OM aan de inspecteur-generaal van de Keniaanse politie. In het vandaag ontvangen document, met als dagtekening 7 oktober, schrijft Noordin Haji volgens hen dat hij een bevoegde buitenlandse politiedienst wil vragen om samen met de Keniaanse nationale politie de moord op Tob Cohen te onderzoeken.

Dit moet ervoor zorgen dat uitgebreide en gedegen onderzoeken worden uitgevoerd en dat tevens wordt vastgesteld welke mogelijke verdachten die nog niet zijn aangeklaagd of andere personen die van belang zijn voor het onderzoek, moeten worden aangehouden. De OM-baas vraagt inspecteur-generaal Hillary Mutyambai om diens inbreng op of bezwaar tegen het plan, aldus de media.

Wrevel

Aanleiding is volgens hen de wrevel tussen het OM en de nationale recherche (DCI). Haji klaagt in zijn brief over een beëdigde verklaring van rechercheur John Gachomo, die het OM ervan beschuldigt bewijsmateriaal achter te houden waarin een rechter van het Hof van Beroep in verband zou worden gebracht met de moord.

De OM-baas vraagt de inspecteur-generaal van politie om uit te leggen waarom de rechercheur vermeend bewijsmaterieel naar de media lekte “in plaats van het naar het OM te sturen voor overweging en passende actie in overeenstemming met de wet.”

Intern onderzoek

Volgens Haji legde de rechercheur een beëdigde verklaring af over zaken waarvan hij persoonlijk geen kennis had omdat hij nooit deel uitmaakte van de 20-koppige onderzoekscel en evenmin aanwezig was bij vergaderingen van het gemengde politie- en justitieteam.

De OM-baas heeft de inspecteur-generaal van de Keniaanse politie via de afdeling Interne Zaken opdracht gegeven een onderzoek te openen tegen de bewuste rechercheur. Dat moet uitwijzen of hij het vermeende bewijsmateriaal tegen de rechter of enig ander bewijs daadwerkelijk onthulde door het naar de media te lekken.

Het hoofd van het Openbaar Ministerie kwam door het vermeende bewijsmateriaal onder vuur te liggen omdat hij vorige week het verzoek van de nationale recherche verwierp om de bewuste rechter te laten vervolgen. De familie van de in 2019 in zijn villa aan de rand van Nairobi vermoorde Nederlander Tob Cohen (69) eist het vertrek van de OM-baas, zo liet hun advocaat vorige week weten. Volgens Keniaanse media blijkt uit het vermeende bewijs op geen enkele manier dat de rechter betrokken was bij de moord.

Sankale Ole Kantai zou al 17 jaar een affaire hebben met Cohens Keniaanse weduwe. Sarah Wairimu (53) geldt als hoofdverdachte in de moordzaak. De rechter zou haar hebben geholpen door advies te geven en te assiseteren bij het opstellen van verklaringen voor de politie.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Cohens weduwe en hoofdverdachte Sarah Wairimu. © EPA

Lege watertank

Het zwaar verminkte lichaam van Tob Cohen werd op 13 september 2019 - bijna twee maanden na zijn verdwijning - gevonden in een lege watertank in de tuin van zijn villa buiten de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Dit op aangeven van een medeverdachte met wie zijn weduwe bevriend was en die ook haar minnaar zou zijn geweest. De Nederlandse zakenman woonde al jaren in het Afrikaanse land.

Tob Cohen stierf door een klap met een bot voorwerp op de rechterkant van zijn hoofd, zo bleek uit de autopsie. Het lichaam vertoonde sporen van martelingen. Zijn handen, voeten en nek waren vastgebonden voordat hij om het leven werd gebracht, verklaarde de politie.

De Keniaanse echtgenote van de golfmagnaat en oud-topman van Philips in Oost-Afrika werd gearresteerd en later officieel aangeklaagd voor het beramen van de moord. Daarbij zouden zo’n twintig personen betrokken zijn geweest. De weduwe ontkent en zegt dat ‘hebzuchtige’ kennissen van haar man achter de moord zitten. De start van het proces tegen de vrouw is vertraagd door de coronapandemie en allerhande juridische stappen waarmee ze de rechtszaak probeerde te voorkomen.

Volledig scherm De lege watertank waarin het lichaam van Cohen lag, was afgedekt met stuk beton en tuinafval. © .DCI Kenya