Kerken dicht: Sri Lanka vreest nieuwe aanslagen

Cruise­schip in quarantai­ne: 300 mensen vast in Cariben na geval van mazelen

12:10 In de haven van het Caribische eiland Saint Lucia ligt sinds maandag een cruiseschip onder quarantaine, nadat een vrouwelijk bemanningslid de mazelen kreeg. Bemanning en passagiers, in totaal zo'n driehonderd, werden in quarantaine geplaatst. Niemand mag het schip, dat volgens diverse media toe zou behoren aan de Scientology-beweging, verlaten.