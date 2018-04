Kernreactor Doel 1 stilgelegd na lek in nucleair gedeelte

WOENSDRECHT- De reactor van de kerncentrale Doel 1, net over de grens bij Woensdrecht, is stilgelegd als gevolg van een lek in het nucleaire gedeelte. Dat heeft uitbater Engie Electrabel aan TV Oost bevestigd.

De lekkage werd begin deze week vastgesteld in het koelsysteem van de reactor. Het herstel verloopt erg moeizaam, omdat de radio-actieve straling in dat deel van de kerncentrale zeer groot is. Er is echter geen gevaar voor de omwonenden.

Hoge stralingswaarde

Tegenover het Vlaamse TV Oost heeft Nele Scheerlinck, woordvoerder van kerncentrale Doel, tekst en uitleg gegeven over de lekkage. De oorzaak zou een barst zijn in een waterleiding in het hart van de kerncentrale. Het zou voor het eerst zijn dat dit type leiding gesprongen is. Daarom wordt nu gezocht naar de exacte oorzaak en een passende oplossing.

Quote De oorzaak zou een barst zijn in een waterlei­ding in het hart van de kerncentra­le

Dat is echter niet eenvoudig. Scheerlinck geeft aan dat medewerkers die de herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren aan de leiding, maximaal een uur aan een stuk kunnen werken op die locatie, vanwege de hoge stralingswaarden. ,,In een uur tijd krijgt een medewerker de maximale hoeveelheid straling die wij hanteren. Onze norm ligt lager dan de wettelijke voorschriften."

Mensen in de omgeving van de kerncentrale lopen geen gevaar. Door de leiding is er wat water verloren gegaan. ,,Maar niet veel. Het is ver onder de limieten die een automatische stop zouden veroorzaken. Er is geen impact op de veiligheid."

1 oktober

Maandag na het stilleggen ging Engie Electrabel er vanuit dat de reactor op 1 mei weer zou worden opgestart. Eerder op zaterdag werd bekend dat gepland onderhoud dat op 23 mei zou starten, direct zou worden uitgevoerd. Dat betekent dat de reactor zeker tot 1 oktober stil blijft liggen.

Het gebeurt wel vaker dat reactoren in Doel of Tihange, de andere kerncentrale in België, zonder vooraankondiging worden stilgelegd. In buurlanden is veel bezorgdheid over de veiligheid. Vorige week deden zo'n 250 mensen in België, onder wie ook Nederlanders, aangifte tegen de Belgische staat, de uitbater en de Belgische atoomwaakhond FANC.

Gammel