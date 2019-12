Kerst-skiër heeft geluk: pistes ongekend goed voor december

Een skivakantie boeken voor de kerstperiode is elk jaar weer een beetje een gok. In 2014, 2015 en 2016 stonden skiërs beteuterd te kijken op groene pistes waar hier en daar zelfs nog een bloemetje de kop opstak. Maar dat is nu totaal anders. ,,Veel skigebieden zijn eerder open omdat de condities zo goed zijn’’, zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse Skivereniging. ,,Als je de beelden ziet, moet je jezelf even in de arm knijpen; is dit echt begin december? Het lijkt wel half januari. Heel bijzonder. Op sommige plekken in de Zuid-Italiaanse Alpen is al 3,5 tot 4 meter sneeuw gevallen. Dat klinkt natuurlijk in, maar dan nog heb je een ononderbroken sneeuwdek van 2 meter dik.’’