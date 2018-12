Kerstmarkt in Straatsburg gigantisch populair

De kerstmarkt, de Christkindelsmärik, is de oudste van Frankrijk en wordt al sinds 1570 gehouden. In ruim 300 chalets in de binnenstad worden vooral de plaatselijke specialiteiten uit de Elzas gepromoot, zoals eten, drinken, speelgoed, sieraden en houten accessoires.

Op de Place Kléber, in het hart van de stad, verrijst elk jaar een imposante kerstboom, op zaterdagen en zondagen worden kerstliederen gezongen door koren. ,,Het is een prachtige sfeer, maar die was in één keer helemaal weg vanavond,’’ zegt Europarlementariër Peter van Dalen (Christenunie/SGP), die vanavond in de stad rondliep toen de schoten gelost werden.