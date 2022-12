Kerstmarkten Düsseldorf gesloten na dreiging

Waarom Rusland honderden doden per dag over heeft voor de strijd om Bachmoet

“Ze tellen er de lichamen niet eens meer.” De zwaarste slag van dit moment in Oekraïne wordt gestreden bij de oostelijke stad Bachmoet. En dat is eigenlijk niet meer dan een stad met wat verkeersassen en spoorwegen die de Russen kan leiden naar... plaatsen waar Oekraïne nog sterker staat. Alleen, zo weet Rusland, elke Oekraïnse soldaat die in Bachmoet moet ingezet, kan elders niet zijn. “Een uitputtingsslag”, noemt professor-emeritus Luc De Vos van de Belgische Koninklijke Militaire School het. Dit is waarom er zoveel bloed vloeit in Bachmoet.

4 december