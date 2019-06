Kersverse echtgenoot in coma na val van trap richting bruidssuite

Zo ongeveer heel Schotland leeft mee met de bruid die sinds afgelopen vrijdag, de trouwdag, aan het bed van haar Chris zit. Ze wijkt geen moment van zijn zijde om erbij te kunnen zijn als hij ontwaakt of, in het ergste geval, zijn laatste adem uitblaast. Op Facebook bericht Avril, die tijdens het incident in de suite op Chris zat te wachten om met hem de huwelijksnacht door te brengen, op gezette tijden over de gezondheidstoestand van haar man. Uit haar berichten blijkt dat zijn kansen op een volledig herstel nog uiterst onzeker zijn. ‘Zijn toestand is kritiek.’ Hoewel haar man voor zijn leven vecht, kijkt Avril toch met genoegen terug op de huwelijksdag met aansluitend een feest in het historische Macdonald Houstoun House-hotel in de Schotse plaats Uphall. Terwijl de laatste gasten in hun auto stapten, besloten Avril en Chris naar bed te gaan en al hun cadeaus mee naar boven te nemen. Op weg naar de suite, zo meldt Avril, verloor Chris zijn evenwicht op de overloop van een buitentrap. ‘Hij probeerde zich nog vast te grijpen aan de balustrade, maar toch viel hij door het gat onder de trapleuning vier meter naar beneden. Hij kwam terecht op een keiharde stenen vloer.’

Zielsverwant

De zwaargewonde bruidegom werd overgebracht naar het ziekenhuis in Edinburgh waar ernstig letsel werd vastgesteld. Om zijn herstel te bespoedigen, wordt de man in coma gehouden. Of hij daar uit zal komen, is onbekend. Avril, die Chris beschouwt als haar zielsverwant, vreest het ergste. Ze heeft het hotel inmiddels om opheldering gevraagd over de in haar ogen levensgevaarlijke balustrade.



Een woordvoerder van het hotel heeft aan Schotse media gemeld dat een intern onderzoek is begonnen. Meer informatie wordt niet gegeven om de privacy van de betrokkenen te garanderen. ,,Hoe dan ook zijn we in onze gedachten bij Chris en zijn vrouw”, meldt de zegsman.



Op de dag van zijn bruiloft zette Chris Mallon een bericht op Facebook dat, met de jongste informatie, macaber is. Hij schreef: ‘Ik kijk erg uit naar onze grote dag en hoop dat alles goed zal gaan.’ Het ziekenhuis wil geen informatie geven over de overlevingskansen van de bruidegom. ,,Dat is de taak van de bruid”, aldus het ziekenhuis. Het stel heeft twee jonge zoontjes. Mogelijk vanwege de grote internationale belangstelling voor het incident of andere redenen, heeft Avril haar Facebookaccount vandaag verwijderd.