'Killer Clown' na 27 jaar opgepakt in VS

Koerden Irak kiezen massaal voor on­af­han­ke­lijk­heid

18:07 Het ja-kamp heeft met overweldigende meerderheid het omstreden onafhankelijkheidsreferendum gewonnen in de Koerdische gebieden in Irak. Meer dan 92 procent van de kiezers stemde voor afscheiding, liet de kiescommissie in Erbil vandaag weten.