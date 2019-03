Kim laat zich bejubelen in Vietnam en Trump is geen ‘gestoorde oude gek’ meer

Britse jihadbruid (19) van Arnhemse terrorist ‘op de vlucht met baby’

11:07 Shamima Begum, een 19-jarige Britse jihadist, is verdwenen uit het Syrische kamp waar zij de afgelopen maanden verbleef. Ook haar paar weken oude baby is weg uit het kamp. Dat meldt de advocaat van haar familie aan The Independent. Begum trouwde enkele jaren geleden in het kalifaat met de in Arnhem opgegroeide jihadist Yago R. (26).