Kind overleden nadat auto Britse basisschool ramt

Moet ik me zorgen maken op vakantie in Frankrijk, met al die rellen? ‘Parkeer je auto niet aan straat’

Nu eind deze week de zomervakantie begint, zal menig vakantieganger het nieuws in Frankrijk extra volgen. Elke avond rellen, vele gewonden en zondagnacht zelfs een dode bij het blussen van een aangestoken autobrand in Parijs... Het zijn geen situaties waar je in wilt belanden als je met je gezin op vakantie bent. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert vakantiegangers in elk geval op te letten.