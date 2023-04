Klaar voor de Russen: het groeiende partizanenleger van Estland staat in een halfuur gevechtsklaar

In Estland kijken ze argwanend naar de oostgrens, waarachter Rusland ligt. Sinds ruim een jaar geleden de strijd in Oekraïne losbarstte, heeft het vrijwilligersleger veel aanmeldingen gekregen.

Het vrijwilligersleger Estse Defensie Legioen (EVL) heeft na het begin van het grootschalige bloedvergieten in Oekraïne het aantal aanmeldingen met ongeveer een derde zien groeien tot twintigduizend. ,,Natuurlijk nam de motivatie na het begin van de oorlog toe’’, zegt instructeur en reservist Roger Vinni in de stad Narva, aan de grens met Rusland.

Het korps, waarvan de voorganger ruim honderd jaar geleden werd opgericht, traint burgers tegen een vijandige aanval. ,,Maar we maken burgers weerbaar voor álle soorten crises, dus ook natuurrampen en grote stroomstoringen’’, benadrukt Vinnie. Hij wil maar zeggen: er is geen paniek.

Vinnie noemt de trainingen ‘routine’, ook al voor de inval in Oekraïne. ,,We doen schietoefeningen, leren te overleven in het bos en hoe we maximale informatie kunnen inwinnen in verschillende crisissituaties. Heel Estland is ons oefenterrein’’, vertelt de veertiger, in het dagelijks leven eigenaar van een cateringbedrijf. Noem ons een partizanenleger. We kunnen in een halfuur gevechtsklaar zijn.’’

Nadat de Russische president Vladimir Poetin op 24 februari 2022 zijn troepen de grens met Oekraïne overstuurde, gingen in Estland (en de twee andere Baltische landen Letland en Litouwen) alle alarmbellen af. Vijftig jaar lang waren ze door de Sovjet-Unie geannexeerd geweest en ook na de implosie van dat land, bleven de Balten binnen de NAVO altijd hameren op ‘de Russische dreiging’.

De Estse regering trok direct 1 miljard euro extra uit voor defensie, veel geld voor het kleine land, dat niet meer dan 1,2 miljoen inwoners telt. ,,Waar burgers van andere landen zouden klagen, was iedereen hier dolgelukkig met dat besluit’’, zegt Eleka Rugam-Rebane van het Letse ministerie van defensie.

Onvoorspelbaar en agressief

De Esten zijn volgens Rugam-Rebane niet echt bang geworden na de Russische inval in Oekraïne, maar wel bezorgd. ,,Ons buurland is onvoorspelbaar en agressief. De burgers weten wat het is om in een dictatuur te leven. Ze nemen de dreiging veel serieuzer.’’

De Estse veiligheidsdienst onderschat het buurland evenmin. ‘De strijdlust van Rusland heeft de veiligheidsrisico’s voor Estland aanzienlijk vergroot, en de grootschalige Russische oefening Zapad 23 (komend najaar, red.) kan de situatie in het Oostzeegebied verder onder druk zetten. Rusland heeft nog steeds voldoende kracht om geloofwaardige militaire druk uit te oefenen in onze regio’, schrijft de dienst in het rapport van februari.

Volgens de Estse autoriteiten is een militaire aanval op Estland dit jaar evenwel onwaarschijnlijk. De Russische eenheden bij de grens met Estland zijn immers overgebracht naar Oekraïne. Maar, zo waarschuwt de veiligheidsdienst, ‘diplomatiek of militair succes voor Rusland in Oekraïne zou het risico vergroten van politieke en militaire druk van het Kremlin op de Baltische staten in het midden van de jaren 2020.’

Volledig scherm Open dag van de EVL in 2022. © Anadolu Agency via Getty Images

Bang voor het paard van Troje

De Russische dreiging leidde na de inval in Oekraïne tot rigoureuze stappen van alle Baltische landen, Estland incluis. Russen komen alleen het land nog in als ze een Schengenvisum hebben aangevraagd voor Estland zelf.

Tallinn is bang voor een paard van Troje. ,,Ongeveer een derde van de Russischtaligen (die grofweg een derde van de totale bevolking uitmaken, red.) staat min of meer achter de oorlog in Oekraïne’’, weet Rugam-Rebane. ,,Dat drijft mensen uit elkaar en we hebben hier ook Russische organisaties en trollen. Burgers zijn voorzichtig geworden. Er kunnen mensen zijn met ‘andere’ intenties.’’

Buiten een winkelcentrum in Narva staat de 69-jarige Nadjezjda Konstatinovna te wachten op haar zoon. ,,Problemen tussen Esten en Russen zijn hier niet’’, zegt ze stellig. De in Rusland geboren Nadjezjda woont al veertig jaar in Narva, een vrijwel volledig Russischtalige stad. Aan de overkant van de gelijknamige rivier, waaraan een imposant middeleeuws fort verrijst, begint het land waarvan ze nog altijd het paspoort heeft.

Als het gesprek komt op Oekraïne, vertrekt het gezicht van de gepensioneerde tandarts. ,,Ja, ik vind het erg voor de Oekraïners. Maar ik geloof niet dat het hier ook zal gebeuren. We leven hier met elkaar in vrede. Voorlopig.’’

Volledig scherm EVL-training. © Anadolu Agency via Getty Images