Kledingzaak in Baarle opent 250 meter verderop om coronasluiting te omzeilen

De verplichte coronasluiting van alle niet-essentiéle winkels in Nederland kwam hard aan bij kledingzaak Dominique Mode in de Désiree Geeraertstraat in Baarle-Nassau. ,,We zagen het natuurlijk aankomen dat we onze deuren moesten sluiten, maar toch moest ik wel even een traantje wegpinken toen ik daarnet de deur op slot draaide”, schreef de zaakvoerster dinsdagavond op de Facebookpagina van de winkel. ,,Normaal gezien is dit de leukste tijd van het jaar met alle mooie outfits die de winkel uitvliegen en alle bijzondere cadeaus die wij voor jullie in mogen pakken maar nu moeten we op slot. Heel verdrietig maar het moet.”