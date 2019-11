Kleindochter Robert Kennedy (22) overleden aan overdosis

Saoirse Kennedy Hill, een kleindochter van Robert F. Kennedy, blijkt te zijn overleden als gevolg van een onbedoelde overdosis. Dat hebben de autoriteiten in de Amerikaanse staat Massachusetts bekendgemaakt. De dood van de 22-jarige vrouw was de zoveelste in een reeks van tragedies in de Kennedy-familie.

Quote Ze verlichtte ons leven met haar liefde Verklaring familie Uit onderzoek blijkt dat Kennedy Hill ten tijde van haar dood onder meer methadon en diverse kalmeringsmiddelen in haar bloed had, waaronder diazepam en nordiazepam. De jonge vrouw werd op 1 augustus dood gevonden in het landgoed van de Kennedy-familie in Hyannis Port, Massachusetts.



Kennedy Hill studeerde communicatie en was actief als mensenrechtenactivist. ,,Ze verlichtte ons leven met haar liefde", aldus haar familie in een verklaring.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Saoirse Kennedy Hill, hier drie jaar oud, in 2000 bij het monument voor haar overleden oom. © AP

De 22-jarige vertelde in het verleden openlijk over haar worstelingen met depressies. ,,Mijn depressie begon in het begin van mijn middelbare schooltijd, en zal de rest van mijn leven bij me blijven", schreef ze er eens over. Na haar dood werd bekend dat de Kennedy-familie maandenlang had geprobeerd om haar te laten behandelen voor haar depressiviteit.

Saoirse Kennedy Hill was de kleindochter van Ethel Kennedy (91), de weduwe van de in 1968 vermoorde Robert F. Kennedy. Hij werd in Los Angeles doodgeschoten door een Palestijn, die boos was over de steun van Kennedy aan Israël. Vijf jaar eerder was zijn broer John F. Kennedy, de 35e president van de Verenigde Staten, doodgeschoten in Dallas.

Vliegtuigongeluk

In de jaren erna kwamen ook diverse andere familieleden op tragische wijze om het leven. Vandaar dat wordt gesproken van de ‘vloek’ van de Kennedy’s. Zo overleed Joseph, een andere broer van Robert Kennedy, in 1944 toen zijn vliegtuig explodeerde boven Engeland. Hun zus Katleen kwam in 1948 om bij een vliegtuigongeluk in Frankrijk. Ted Kenney overleefde op zijn 32e op wonderbaarlijke een vliegtuigongeluk en op zijn 37e een bizar en eenzijdig auto-ongeluk toen hij bij Chappaquiddick Island van een brug reed.

Joseph Kennedy II, een van de elf kinderen van Robert Kennedy, crashte in 1973 met zijn Jeep. Inzittende Pam Kelly raakte voor de rest van haar leven verlamd. Michael Kennedy (39), een andere zoon van Robert, overleed bij een skiongeluk in de bergen van Colorado. John F. Kennedy Junior (38), zoon van John F., stierf met zijn vrouw en schoonzus bij een ongeluk boven zee met zijn privévliegtuigje.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Robert Kennedy in 1968, een dag voordat hij werd vermoord door een Palestijnse activist. © AP

Psychische problemen

Rosemary Kennedy, een zus van John F., had psychische problemen. Vader Joseph liet ‘omdat hij vreesde voor de reputatie van de familie’ een omstreden lobotomie (schedelboring) uitvoeren die slecht afliep. Rosemay eindigde in een rolstoel. Haar lot inspireerde zus Eunice tot de oprichting van de Paralympics.

Patrick Bouvier Kennedy, een zoontje van John F., overleed twee dagen na zijn geboorte in augustus 1963. Bij Edward M., de zoon van Edward Kennedy, werd op 12-jarige leeftijd een been geamputeerd wegens kanker. David Kennedy (28), zoon van Robert Kennedy, overleed in 1984 aan een overdosis cocaïne in een hotel in Florida.