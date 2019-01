Kleine Julen (2) zit nog steeds in Spaanse put: reddingswerkers hopen vandaag op een doorbraak

De samenstelling van het landschap in het Zuid-Spaanse Totalán zorgt ervoor dat het graven van de reddingstunnels erg lastig is, en veel tijd kost. Het gesteente waarin de put zich bevindt is hard en wisselt per grondlaag. Hierdoor moet telkens ander graafmateriaal worden gebruikt.



Oorspronkelijk werden er twee gangen gegraven: één bredere verticale put naast die waarin de peuter is gevallen en een horizontale, aflopende gang vanaf een flank van de heuvel. Vooral het graven van de horizontale gang is lastig, omdat er veel risico is op aardverschuivingen. De graafwerkzaamheden van deze tunnel zijn dan ook vannacht meerdere malen stil gelegd, en vanmorgen zelfs helemaal gestopt.



Julen, die onder een stel rotsblokken op 73 meter in de put zit, heeft nadat zijn vader hem hoorde huilen op zondagmiddag geen teken van leven meer gegeven. Toch bestaat er geen enkele twijfel dat de kleine Julen in de put zit. Reddingswerkers hebben via een dna-test kunnen bevestigen dat enkele haren die zondagnacht in de 110 meter diepe en 25 tot 30 centimeter smalle put werden gevonden, daadwerkelijk van de peuter zijn. Volgens aanwezige geologen zit onder het stuk aarde dat op zo'n 70 meter de doorgang in de put van Julen belemmert een ruimte van nog eens zo’n vijftien meter diep. Hierdoor zou er voldoende zuurstof voor het jongetje aanwezig zijn, waardoor de kans bestaat dat hij nog in leven is.