Kleinzoon Winston Churchill haalt hard uit naar Boris Johnson

,,Boris Johnson is in niets zoals Winston Churchill. Ik denk niet dat iemand Boris ooit een diplomaat of staatsman heeft genoemd”, zei Soames. ,,Winston Churchill was Winston Churchill vanwege zijn ervaringen in het leven. Johnson vertelt alleen veel leugens over de Europese Unie en wordt zelfs premier.”



Johnson zette Soames en twintig andere Tories uit de fractie omdat zij bij een belangrijke brexit-stemming in het Lagerhuis tegen de lijn van de eigen partij stemden. Soames zei na zijn ontslag dat hij altijd van mening is geweest dat de uitslag van het referendum van juni 2016, waarin een meerderheid van de Britten voor de brexit stemde, gerespecteerd moet worden.



Hij voegde eraan toe dat die stap niet kan worden gezet zonder een akkoord met de Europese Unie. Het Britse parlement heeft inmiddels ingestemd met een wetsvoorstel dat een no-deal brexit voorkomt. Johnson zelf wil hoe dan ook zo snel mogelijk uit de EU, met of zonder deal. Soames zat 37 jaar in het Britse parlement. Hij liet weten zich niet meer verkiesbaar te stellen.