Kleuter (3) overleden na ongeval in Brasschaat: ‘Onderzoek naar omstandigheden loopt volop’

Het driejarige meisje dat zaterdagavond levensgevaarlijk gewond raakte in Maria-ter-Heide (Brasschaat) is vannacht overleden. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Aanvankelijk sprak de familie over een ongeval met vluchtmisdrijf, maar de politie onderzoekt nu ook of er niets anders is gebeurd. ,,De omstandigheden blijven heel onduidelijk. Daarover hebben wij nog geen uitsluitsel”, zegt woordvoerster Kato Belmans van het parket.

Volgens woordvoerster Julie Mampuy van de politie Brasschaat was het kindje in kritieke toestand overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ze stapte die avond met haar oom en enkele andere familieleden uit een bus. Het gezelschap moest de Bredabaan oversteken bij de verkeerslichten. De oom woont recht tegenover het zebrapad aan de overkant van de Bredabaan.

Sporenonderzoek

Wat er dan precies is gebeurd, is hoogst onduidelijk. Eerst was er sprake van een ongeval met vluchtmisdrijf. Maar niemand kon een signalement van de gevluchte auto geven. Een man die van het marktplein naar de bushalte wandelde, zag hoe een familielid met het zwaargewonde kind ineens uit zijn woning naar buiten kwam gelopen. ,,De familie vroeg of ik een auto had. Zij wilden zelf naar het ziekenhuis rijden. Gelukkig kwam in de verte toen al de ziekenwagen aangereden”, vertelt de man.

De politie kreeg van de familie te horen dat het kindje was aangereden en dat de auto was gevlucht. Alle politieploegen in de regio werden gealarmeerd om mee naar de gevluchte wagen te zoeken. Niemand kon echter een signalement van de wagen geven.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De weg is momenteel afgesloten in de richting van Antwerpen. © MDR

In de buurt heeft de politie alle camerabeelden opgevraagd, maar ook dat heeft geen spoor van de gevluchte auto opgeleverd. Daardoor rijst er twijfel of er wel een aanrijding is gebeurd. De Bredabaan is een drukke baan, ook op zaterdagavond. Geen enkele andere chauffeur of één van de buurtbewoners heeft iets van de aanrijding gezien.

Woordvoerster Kato Belmans van het Antwerpse parket: ,,De omstandigheden waarin het kindje levensgevaarlijk gewond is geraakt, zijn onduidelijk. De politie is volop met het onderzoek bezig.”

De Bredabaan was urenlang in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Sinds 21.00 uur is de weg weer vrijgegeven.