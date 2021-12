Kleuter bestelt 1200 dollar aan ijs en taarten: 'We hadden bijna een hartaanval’

Een vierjarige jongen uit het Australische Sydney liet zijn vader wel even schrikken toen hij voor bijna 1200 dollar aan ijs en taarten bestelde via bestelplatform Uber Eats. De jongen had meerdere bakken van zijn favoriete ijs laten komen en ook een verjaardagstaart passeerde de revue.

Christian King zag zijn ouders wel vaker eten bestellen via de telefoon, vertelt zijn vader Kris King. ,,We bestellen dingen van Uber Eats iedere dag, en hij heeft het ons vaak zien doen, maar hij heeft het nog nooit zelf gedaan en het ook daadwerkelijk opgestuurd. 1200 dollars later schrokken we er wel van.”

Kris had zijn zoon de telefoon gegeven om hem bezig te houden tijdens de rugbywedstrijd van zijn zusje. Christian vertelde zijn vader dat ‘er iets aan komt’. Hij had een verjaardagstaart besteld, zei hij, maar daar trok Kris zich niets van aan totdat zijn vrouw werd gebeld door een bezorger van Uber Eats dat de bestelling bezorgd was bij de brandweerkazerne waar Kris werkzaam is, en de laatste plek waar hij iets besteld had voor het ijsfiasco. Daar werden alle koelingen leeggeruimd om de bestelling op te kunnen vangen.

,,Toen ik het voor het eerst zag, dacht ik dat het om 139 dollar ging”, vertelt Kris aan The Guardian. ,,Toen keek ik even goed en stond er 1139 dollar, we hadden bijna een hartaanval, verdorie! Ik moest wel zo'n dertig keer over mijn scherm vegen om de hele bestelling te zien, het waren misschien wel 99 taarten.” En de bestelling was ook niet willekeurig; het waren smaken als aardbei en tiramisu, de favorieten van Christian.

Quote Iemand moet toch wel opgekeken hebben bij 1000 dollar aan willekeuri­ge dingen, en een gepersona­li­seer­de verjaar­dags­taart waar ‘Happy Birthday’ op stond? Kris King

Kerstman

Uber Eats was bereid het volledige bedrag terug te betalen nadat de Kings hun verhaal deden. ,,Ze wisten niet dat er iets aan de hand was”, vertelt Kris. ,,We dachten dat er wel iets bij hun bekend zou zijn, het was een erg gekke bestelling. Iemand moet toch wel opgekeken hebben bij 1000 dollar aan willekeurige dingen, en een gepersonaliseerde verjaardagstaart waar ‘Happy Birthday’ op stond?”

De kerstman zou niet meer langs komen, had Kris zijn zoon verteld na de gigantische bestelling. ,,Toen Uber Eats zei dat we het geld terugkregen, was het zand erover. Hij staat goed in de boeken van de kerstman, en hij komt zeker weer langs.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: