Kleuter met drie dollar op zak wordt van snelweg geplukt: ‘Ik ga Lamborghini kopen’

Russische ere-medaille voor Kim Jong-un wegens herdenken van gesneuvel­de Sov­jet-soldaten

10:58 De ambassadeur van Rusland overhandigde de herdenkingsmedaille '75 jaar overwinning in de Grote Patriottische Oorlog 1941-1945' aan de minister van Buitenlandse Zaken, aldus een verklaring van de Russische ambassade in Pyongyang en foto's die op de Facebook-pagina van de ambassade zijn gepubliceerd. Kim Jong-un, die zelf verstek liet gaan, krijgt de medaille ‘voor zijn grote persoonlijke bijdrage aan de herdenking van dode en begraven Sovjetburgers op het grondgebied van Noord-Korea en voor de veiligheid van de graven en herdenkingsplaatsen van Sovjetsoldaten’. Er zouden 1375 Sovjetsoldaten in Noord-Korea liggen begraven. De Noord-Koreaanse leider maakte zaterdag zijn eerste publieke optreden na drie weken afwezigheid. Dat gaf aanleiding tot speculaties over zijn gezondheid. Kim bezocht Rusland voor het eerst in april 2019, voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin.