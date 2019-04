Klimaatmeisje roept jongeren op vanuit het Europees Parlement

Thaise Patima redt duizenden slaven uit klauwen van de vismaffia

9:56 Patima is een hedendaagse heldin. Ze stelt de slavernij aan de kaak die in de Thaise visindustrie nog welig tiert en wist bijna drieduizend mensen te redden uit de klauwen van de vismaffia. De mensenrechtenstrijd-ster was onlangs in Nederland voor een documentaire.