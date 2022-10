Klokkenluider en ex-militair Chelsea Manning: ‘VS begint meer oorlogen dan welk land ook’

Zelenski waarschuwt voor ‘histori­sche ramp’: ‘Russen willen dam opblazen, honderddui­zen­den levens lopen gevaar’

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski waarschuwt dat de Russen explosieven hebben aangebracht aan een dam in de regio Cherson. Indien die tot ontploffing wordt gebracht, zal er een ‘historische catastrofe’ plaatsvinden. ,,Honderdduizenden levens lopen gevaar”, zegt Zelenski. Ook het gerenommeerde ‘Institute for the Study of War’ verwacht een Russische ‘false flag’-operatie.

21 oktober