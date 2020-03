Klopjacht op Duitse huurder (30) na drievoudige moord op koppel en vader (62)

Droomvakan­tie op pri­vé-ei­land ontaardt voor Wouter in gevangen­schap in hostel

12:17 Vier weken lang opgesloten in een eenvoudig hostel terwijl je eigenlijk op een luxueus privé-eiland had moeten zitten. De droomvakantie van Wouter Hoogland op de Filipijnen verandert langzaam maar zeker in een nachtmerrie. Door de coronacrisis kan de 25-jarige backpacker samen met andere Nederlanders geen kant op. ,,We willen hier zo snel mogelijk weg, maar zodra we zonder goede reden de straat op gaan, hebben we een groot probleem.”