'Klungelige' Yvonne komt stil te hangen aan zipline boven 200 meter hoog ravijn in Kroatië

Megacilin­der gevonden voor Austra­lisch strand, ruimte­vaart­or­ga­ni­sa­tie ingescha­keld

Australië is in de ban van een mysterieus object dat zondag is gevonden op een strand in Green Head, 250 kilometer ten noorden van Perth. Het gaat om een groot cilinderachtig, koperkleurig voorwerp. Speculaties wezen al snel in de richting van een verloren vliegtuigmotor of de opslag van radioactief afval.