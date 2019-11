Koeien met virtual realitybril en beelden van frisgroene weiden geven meer melk

Het Russische ministerie van Landbouw en Voeding heeft de resultaten bekendgemaakt van een opmerkelijk experiment dat is gedaan bij een veehouderij in de buurt van Moskou. Koeien kregen een speciaal voor hun kop gemaakte virtual realitybril opgezet waarin beelden van zonnige weiden met heldergroen gras werden geprojecteerd. Door de confrontatie met de nepwereld werden de runderen rustiger en produceerden ze meer melk.

Volgens het ministerie zouden de eerste tests hebben geleid tot een aanzienlijk afname van het stressniveau bij koeien die een vr-bril droegen. ‘Feitelijk kreeg de gemoedstoestand van de hele kudde een boost’, zo wordt gemeld in een ministeriële publicatie waaruit onder meer de BBC citeert. De proef werd gedaan op de RusMoloko-boerderij in het zogenoemde Ramensky-district in Moskou. Nader onderzoek moet aantonen of de positieve resultaten van het gebruikte zomerveldsimulatieprogramma blijvend zijn.

Of het om een officieel wetenschappelijk experiment ging, is niet helemaal duidelijk. De Russische overheid vroeg veehouders mee te denken over manieren om de melkproductie van koeien te verbeteren. Daarop kwam de RusMoloko-boerderij met het brillenplan op de proppen. Het ministerie besteedt er volgens eigen zeggen aandacht aan, omdat de brillentest veehouders kan aansporen en inspireren na te denken over nieuwe manieren die leefomstandigheden van koeien en de melkproductie en -smaak kunnen verbeteren.

Borstels

Het ministerie noemt de test een goed voorbeeld van wereldwijde innovaties in de melkveehouderij die voor een groot deel draaien om het verlagen van stress bij koeien omdat een goed humeur aantoonbaar leidt tot meer en betere melk of vlees. Zo monteren boeren in Amerika roterende borstels in stallen om de dieren te masseren en kalmeren. In Europa worden robotsystemen toegepast waarmee de bewegingsruimte van koeien in stallen altijd optimaal wordt gehouden, terwijl in Rusland goede resultaten schijnen te worden bereikt met het draaien van rustgevende klassieke muziek.

De Russische overheid zegt goed te kijken naar internationale ontwikkelingen op het gebied van het welzijn van koeien en de positieve effecten daarvan. Zo worden onderzoeken van de universiteit in Wageningen genoemd. Benadrukt wordt overigens dat de gebruikte brillen ‘zeer waarschijnlijk’ niet zorgden voor extra stress. ‘Ze zijn door een team van it-specialisten, boeren en dierenartsen gemaakt en afgestemd op de vorm van een koeienkop’, aldus het ministerie. De koeien met bril konden met behulp van camera's hun eigen omgeving gewoon blijven zien. Alleen de kleur van het gras dat de dieren zagen werd door het computerprogramma frisser en smakelijker gemaakt.