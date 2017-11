Koen Voskuil: Riina was een legende voor de maffia

Met Totò Riina is de laatste maffiabaas oude stijl gestorven. Riina ontketende een ongekend bloedige maffiaoorlog, waarin tegenstanders verdwenen in zoutzuurbaden of gegrild werden als een geitje. Een portret van ‘Het Beest’ door AD-verslaggever Koen Voskuil, auteur van het boek Maffiaparadijs.