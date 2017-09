Koerden Irak kiezen massaal voor onafhankelijkheid

De Iraaks-Koerdische leider Barzani had gisteren al bekendgemaakt dat het ja-kamp had gewonnen. Hij trad toen niet in detail. De Iraakse Koerden willen gaan onderhandelen met de centrale regering in Bagdad. De Iraakse premier Haider al-Abadi zegt daar niet toe bereid te zijn. ,,We zijn niet klaar voor een discussie of een dialoog over de uitkomsten van dit referendum, omdat het ongrondwettelijk is'', zei de Iraakse leider in een toespraak van maandag op dinsdagnacht.