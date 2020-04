Koeweiti’s in vijf sterrenquarantaine hebben waslijst aan klachten

Ondanks hun uiterst luxueuze onderkomens klagen sommige van hen over hun quarantaineaccommodatie. ,,Beste minister van Financiën, het eten is niet te eten omdat het geen smaak heeft. We gooien het dan ook weg’’, verklaarde een Koeweitse met bedekt gezicht in een online geüploade video. ,,We zijn emotioneel moe en onze gezondheid gaat achteruit omdat het eten niet voedzaam is. Ze serveren ons salade zonder dressing en al het andere is ook droog’’, voegde de vrouw eraan toe terwijl ze naar de dienbladen in haar hotelkamer keek.



De klachten van de vrouw veroorzaakten online grote ophef en verontwaardiging. Veel mensen vinden dat de klaagster dankbaar moet zijn. ,,Ik verbleef een week in het ziekenhuis bij mijn zieke moeder en klaagde geen seconde terwijl ik louter brood met kaas at’’, reageerde een twitteraar. Een ander uploadde beelden van mensen in een ontwikkelingsland die in de rij staan om water te drinken. ,,Ik wou dat ze zagen hoe wij onze koelkast openen om het merk water te kiezen dat we willen. God, ontzeg ons je vrijgevigheid niet’’, luidde het sarcastische onderschrift.