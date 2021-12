Kolkende rivier sleurt bus mee in Kenia: 31 doden, waaronder compleet kerkkoor

VS en EU veroorde­len executies Afghaanse officials door Taliban

De Verenigde Staten hebben een verklaring opgesteld waarin het geweld tegen Afghaanse veiligheidstroepen, waar Human Rights Watch eerder deze over week over berichtte, wordt veroordeeld. De verklaring is ondertekend door onder andere de Europese Unie, individuele EU-lidstaten (waaronder Nederland) en Groot-Brittannië.

