Kolossaal jatwerk: Dubai pikte idee fotolijst van 'Rotterdamse' architect

In 2016 spande de architect, die nooit een dirham van Dubai zag, een zaak aan tegen de stad. In New York welteverstaan, omdat het bestuur van Dubai zich niet laat aanklagen in de Verenigde Arabische Emiraten. Hoewel de discussie over de rechten op het ontwerp nog niet is beslecht, trok Donis vorige maand de aanklacht vrijwillig in. De website van het Dubai Frame schrijft het ontwerp nu wel aan hem toe, maar betaald is er nog steeds niet.



Hoewel teleurgesteld over de rechtenkwestie, zegt Donis, die een kantoor heeft in Rotterdam, ‘erg blij’ te zijn met de verwezenlijking van zijn ontwerp. Het begin is er, maar het juridische gevecht gaat door. Mogelijk met een Nederlandse advocaat. ,,Uit principe.’’ Hij zal nauwlettend kijken naar de manier waarop Dubai de futuristische uitkijktoren te gelde maakt, om te voorkomen dat er nog meer inbreuken op zijn creatieve eigendom worden gepleegd. ,,We moeten zorgen dat dit soort zaken niet opnieuw gebeuren’’, aldus de bouwkundige.