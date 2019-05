Koning Albert: boete van 5000 euro per dag dat hij geen dna afstaat in zaak Boël

update ‘Oplichter eet jaar lang gratis bij Kentucky Fried Chicken’

13:19 Een 27-jarige student uit de Zuid-Afrikaanse stad Durban zou er op slinkse wijze in zijn geslaagd zeker een jaar lang gratis te eten bij een vestiging van kiprestaurant Kentucky Fried Chicken. De man, die deze week tegen de lamp zou zijn gelopen en gearresteerd, deed zich voor als kwaliteitscontroleur. Het personeel had kennelijk iets in de gaten, omdat de ‘KFC-bobo’ altijd keurig gekleed was, legitimatie en visitekaartjes van de keten bij zich had en werd afgezet door luxe wagens.